Ho acaba de decidir la junta de tractament de la presó de Lledoners: Jordi Sànchez i Jordi Cuixart queden en llibertat de dia. De les vuit del matí a les vuit del vespre. Només hauran d'anar a la presó de Lledoners a dormir.

Jordi Sànchez té un permís per sortir 3 dies a la setmana, 11 hores al dia, per fer tasques de voluntariat. Jordi Cuixart sortirà 5 dies, 9,5 hores al dia, per anar a treballar. Cuixart treballarà a la seva empresa especialitzada en el disseny i la producció de maquinària industrial per a envasats, i de la que mai ha deixat de ser-ne el màxim representant. "Ara podrà desenvolupar aquestes tasques des de la mateixa seu de l’empresa, i no només des de la presó com feia des del 16 d’octubre de 2017" diu Òmnium Cultural en un comunicat.

Tot i que la sortida és imminent i podria ser demà mateix o dilluns, el Departament de Justícia no informarà ni de la data de l'inici de les sortides ni de les empreses ni entitats de destí per protegir la intimitat de Sànchez i Cuixart.

L'11 de desembre, quan la junta de tractament va decretar el segon grau, ja es va posar sobre la taula la possibilitat de l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament Penitenciari. Aquest article garanteix els permisos per sortides de la presó en els casos en què els reclusos trobin feina, o bé, per tenir cura de familiars.

Per aplicar aquest article, l'únic termini de temps que s'ha de complir és que hagin passat dos mesos des que es determina el grau en què han d'estar a la presó. Justament ara es compleix el termini. L'aplicació de l'article 100.2 per als presos es pot recórrer per part de la Fiscalia, però no es pot impedir. És un dret bàsic que preveu el règim penitenciari català, que es basa en la reinserció dels reclusos en la societat i no en una política de càstig.

La mesura per sortir en llibertat que preveu el règim penitenciari és, també, l'alternativa que emprendran altres presos polítics. És el cas de Joaquim Forn, que també ha presentat la seva demanda de l'aplicació de l'article 100.2 per poder sortir de la presó per anar a treballar.

Cuixart i Sànchez han complert un quart de la condemna, fa més de dos anys que són a la presó, i han pogut ja sortir un cop de permís durant 48 hores. El nou permís els permetrà estar cada dia fora del centre penitenciari i poder treballar i estar amb les seves famílies.

El camí cap a la sortida

El camí cap a la sortida de la presó va començar un cop coneguda la sentència del 14 d'octubre. En aquell moment es van activar les màquines judicials de totes les defenses: des dels recursos per decretar nul·la la sentència fins a la petició de permisos.

L'11 de desembre es va acordar el segon grau. Va ser una decepció per a molts. Esperaven el tercer grau, que els hauria permès només anar a dormir a la presó. Però s'obria la porta a l'aplicació del 100.2 si trobaven feina. Una feina que no estigués vinculada a l'administració pública ni a la política.

El fet que no hi hagi tractaments específics per al delicte de sedició, que sigui un cas excepcional i complex i que entre la sentència i la decisió de quin grau se'ls donava coincidís amb les negociacions entre ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez va complicar el que en altres casos podria ser una sortida imminent de la presó.

El món penitenciari i polític ja han viscut sortides a partir d'aquest tipus de permisos. És el cas de Jordi Pujol Jr. o el cunyat del Rei, Iñaki Urdangarin, que surt cada dia per anar a fer tasques de voluntariat.

Amb la sortida de la presó de Cuixart i Sànchez s'obre la porta per a tots els presos, que, de mica en mica, començaran a demanar els permisos per sortir quan hagin complert un quart de la pena o bé perquè tinguin ja una feina.