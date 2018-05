On és Josep Miquel Arenas Beltrán?

El raper Valtonyc, condemnat per la lletra de les seves cançons, ha fugit fora del territori espanyol per evitar entrar a la presó i per treballar des d'Europa en la defensa de la llibertat d'expressió, segons diverses fonts consultades per El Nacional. El raper ha marxat a l'exili per instal·lar-se, amb tota probabilitat, a Suïssa o Bèlgica.

Aquest dijous se li acabava el termini de deu dies per presentar-se a una presó. Podia triar la que volgués d'arreu del territori espanyol, però ha decidit no entrar en cap. Valtonyc està condemnat pel Tribunal Suprem a tres anys i mig de presó per la lletra de les seves cançons pels delictes d'enaltiment de terrorisme i humiliació a les víctimes, injúries al rei Joan Carles I i amenaces a Jorge Campos del partit Actúa Baleares.

Tot i el termini de 10 dies per a ingressar en un centre penitenciari, el músic tenia llibertat de moviments i no havia d'estar vigilat. No obstant això, el cert és que la policia va dissenyar un dispositiu de vigilància i seguiment per a aquests deu dies, per impedir que agafés cap vol i sortís de l'illa de Mallorca, on viu. Malgrat això, li han perdut la pista.

Dispositiu policial esquivat

Valtonyc se n'ha anat abans. Ha marxat de l'illa mentre la policia preparava un dispositiu justament per evitar la fugida i mentre centenars de seguidors seus compraven bitllets d'avió al seu nom amb diferents destinacions en una campanya pensada per despistar els cossos i forces de seguretat de l'Estat. El raper fa més de 10 dies que va sortir de Mallorca i sense aixecar cap mena de sospita.

De fet, la compra massiva de bitllets al seu nom que es va demanar fer a partir del 15 i fins demà, 24 de maig, va començar després que Valtonyc abandonés el territori espanyol.

La policia va començar a advertir aquest dimarts que no sabien on localitzar-lo. De fet, el músic fa dies que no apareix públicament, només se'n té notícia per les xarxes socials.

Valtonyc tenia previst, i així ho va fer públic, no presentar-se voluntàriament a la presó, el que comporta una ordre judicial i la detenció a casa seva per fer l'ingrés forçós al centre penitenciari. Per tant, si no es presenta, la policia l'anirà a buscar a casa. Però el raper ja ha advertit avui dimecres amb un tuit que allà no hi trobaran ningú.

Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie. — Josep V. (@valtonyc) 23 de maig de 2018

La via judicial

Mentrestant, el seu advocat, Juan Manuel Olarieta, ha recorregut ja al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Ha presentat un recurs demanant l'anul·lació de les dues sentències. Al·lega que s'han vulnerat els drets fonamentals del raper. El lletrat va demanar a Estrasburg que se suspengués l'ingrés a presó mentre no es resolgués el recurs.