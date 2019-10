La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, demanarà a la delegació del govern espanyol que “no s’autoritzin més manifestacions proindependentistes fins que no cessi definitivament la violència als carrers de Catalunya”.

Díaz Ayuso ha demanat reunir-se urgentment amb la delegació després dels greus aldarulls d'aquest dissabte al centre de Madrid, i que es van saldar amb una vintena de ferits, una dotzena de detencions, a més de greus destrosses.



En declaracions als mitjans abans de participar en un acte a Sotillo de la Adrada (Àvila) per donar suport als candidats a les eleccions generals per aquesta província, la presidenta madrilenya ha explicat que sol·licitarà de manera "urgent" una reunió amb la delegació del govern espanyol per conèixer els criteris i motius amb els quals es va autoritzar aquesta concentració.

Pido a la Delegación de Gobierno en Madrid no autorizar manifestaciones pro independentistas como la de ayer, cuando haya riesgo fundado de alteraciones de orden público. Basándonos en la ley 9/1983 hay que extremar estas autorizaciones. Madrid no es lo que vimos esta noche. pic.twitter.com/GpP4Chh3rR — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 20, 2019

Díaz Ayuso, que ha traslladat el seu suport i reconeixement als policies ferits en els aldarulls, ha afegit que també demanarà al govern espanyol que "extremi les autoritzacions" davant convocatòries similars.



“Cal extremar l’autorització de qualsevol tipus de manifestació ultra, sigui la que sigui, per evitar altercats i violència, ha dit. En el cas de les concentracions en contra de la sentència de l’1-O, considera que no s'han d'autoritzar perquè són per donar suport a “un intent de cop d’estat”.

Després de rebutjar aquest tipus d'"imatges que tant convenen a l'independentisme", la cap de l'Executiu madrileny ha assegurat que Espanya és "un país segur, democràtic i que vetlla per la llibertat i la integritat de tots els ciutadans".



Díaz Ayuso ha criticat el govern espanyol, que considera que ha abandonat la seva responsabilitat en matèria de seguretat i que “està totalment sobrepassat pels fets” després de la sentència del Tribunal Suprem per l’1-O.