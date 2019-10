Tsunami Democràtic nace para dar respuesta a la sentencia del judici al procés del Tribunal Supremo. Como una gran ola, el lunes, pocas horas después de saberse las condenas de entre 9 y 13 años, se convocó una concentración en plaza Catalunya. Allí ya se preparó el terreno para ir al aeropuerto. A las 13h en punto se anunciaba la acción y, no sólo se bloqueó los accesos a la T1 y T2, sino que quedaron colapsadas las vías de entrada en el aeropuerto de El Prat.

No fue una acción improvisada. Hacía meses que se preparaba. A la fuerza tenía que ser así. Porque sólo así se pudieron preparar los 1.200 vehículos que salieron de Barcelona al mediodía dirección en Madrid, procedentes de diferentes municipios de Catalunya, reclutados una semana antes. Y sólo así se tuvieron a punto los carteles que llevaban los manifestantes haciendo el llamamiento de "Todo el mundo al aeropuerto".

El Tsunami no está improvisado. Está cuidadosamente preparado y estudiado y con todas las medidas de seguridad necesarias para que las acciones que se hagan tengan el factor sorpresa, el factor impacto, la garantía de alcanzar el objetivo y las medidas de seguridad adecuadas para todos los que organizan la logística, que es evidente que no se hace sola. En la era de internet todo es más fácil, pero también más inseguro si no se toman las medidas adecuadas.

Las olas del Tsunami Democràtic irán llegando de una manera programada. Mientras tanto, llega una de ellas a El Nacional para poder contextualizar el movimiento, sus acciones y sus objetivos. Esta es la entrevista a un movimiento, ahora mismo, imprevisible para muchos. Una entrevista hecha a través de un sistema de seguridad digital para preservar la identidad y la integridad del aparato logístico de Tsunami Democràtic.

¿Por qué el término "tsunami"? ¿De dónde sale?

Por muchos motivos. Porque se entiende en muchas lenguas, porque es contundente, porque tiene juego incluso para hacer cachondeo. Es fácil de promocionar y recordar.

¿Cuáles son los objetivos de Tsunami Democràtic?

Tsunami lo ha reiterado en todos los comunicados y acciones. Los ejes son tres: ejercicio y reconocimiento del derecho a la autodeterminación, libertades para presos, exiliados y represaliados y pleno ejercicio de derechos fundamentales. Con una premisa de partida que se pide al Estado: España, siéntate y dialoga.

Se pregunta mucho estos días sobre quién hay detrás de Tsunami Democràtic. Y se ha llegado a apuntar a reuniones de dirigentes de partidos políticos con Carles Puigdemont como ideólogo del movimiento. Sin pretender saber quién dirige el movimiento, ¿detrás de Tsunami Democràtic está el pueblo? ¿Es un movimiento como el que hizo posible el 1-O? ¿Una cadena de complicidades?

Sí. Tsunami es una red horizontal y mutable. Con miembros en varios países. No tiene dirigentes porque no está estructurada de esta manera (no es efectivo). Funciona de forma dinámica con el objetivo de definir y alcanzar acciones concretas.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha explicado ya que se está investigando Tsunami Democràtic. ¿Eso se vio con preocupación o era un factor más previsible para la organización?

El ministro ha especificado que "al final se sabrá quién hay detrás de Tsunami". La respuesta es que detrás de Tsunami hay las mismas personas que hay delante. Hablar de "detrás" ya es un marco mental que implica cierta criminalización de la asociación de personas. Nos preguntamos si también investigan el resto de movimientos sociales de protesta. Quizás el ministro tendría que responder si también están investigando quién "hay detrás" del movimiento feminista que organiza huelgas. O quién hay detrás de Fridays for Future. O cualquier movimiento que quiera cambiar el estado de las cosas. Si es así, es muy preocupante y los españoles tienen un problema grave.

¿Las detenciones del 23 de septiembre de nueve CDR acusados de terrorismo y el posterior encarcelamiento ha provocado algún cambio de planes?

No.

¿Esperabais la respuesta policial que hubo con la concentración en el aeropuerto?

Tsunami ya ha condenado el uso de balas de goma por parte de la policía. Somos una campaña no violenta en todo momento. Las actuaciones policiales ante la no violencia hace meses que sorprenden a mucha gente.

¿Y la respuesta de la gente estos días con las manifestaciones y los posteriores momentos de tensión en los que ha habido varias cargas policiales?

No es la intención de Tsunami convertirse en un nuevo elemento opinador de la actualidad.

¿Hay conexión entre Tsunami Democràtico y las manifestaciones de estos días?

Que somos la misma sociedad. Que quizás mucha de la gente que fue al aeropuerto también estaba en las calles de Catalunya. O a las Marxes per la Llibertat. O parando un desahucio. O en la mani feminista o la del clima.

¿La reivindicación de Tsunami Democràtico es una respuesta a la sentencia, pero también al momento político que estamos viviendo en Catalunya, por el inmovilismo del estado español y por la posición del Govern de Catalunya?

Tsunami no es sólo una respuesta a la sentencia. Tiene su propia agenda, como se ha ido explicando en los comunicados y hemos resumido más arriba.

La app de Tsunami Democràtic ha descolocado a todo el mundo. Los que dicen que os investigan y la ciudadana que intenta por todos los medios entrar y hace días que busca los códigos QR. ¿Es una situación buscada también?

La app está pensada para posibilitar nuevas formas de protesta. Y al mismo tiempo para crear más red de confianza. El hecho de tener que buscar QR es un ejemplo. Lo obtienes de gente que son de tu círculo de confianza. Se hace red de forma dual: a la app y a la calle.

¿Y ahora qué? ¿Cuál será la nueva ola del Tsunami?

La próxima acción será la que mejor cumpla el objetivo marcado en el momento que se dé.